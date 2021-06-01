“Я их травмировала”: дети Муцениеце просят ее помириться с бывшим мужем

Познакомившись на съемках подросткового сериала-триллера “Закрытая школа”, они еще не раз сыграли в совместных проектах. И долгое время считались одной из самых стойких молодых звездных пар отечественного шоу-бизнеса. В браке Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили девять лет, а сегодня их дети – 5-летняя Мия и 8-летний Тимофей – уговаривают родителей помириться.

Все началось с измены

Для Агаты Прилучный стал первой серьезной любовью, переросшей во взрослые отношения. А потому расставание стало настоящим испытанием, сравнимым с психологической травмой. Она впервые рассказала о семейных проблемах около двух лет назад: о том, что супруг увлекался спиртными напитками, поднимал руку и флиртовал с коллегами по цеху. Предательства она пережить не смогла, а потому подала на развод. В качестве моральной поддержки Агата не стала держать ситуацию под замком, а вынесла сор наружу: она много говорила о расставании в соцсетях и своей YouTube-программе “Честный развод”.

“Сделала больно”

Сегодня Муцениеце признает, что сама нанесла травму своим детям тем, что обсуждала расставание с их отцом столь публично – выходила в прямой эфир, где показывала происходящее дома, а также выкладывала соответствующие посты в своем профиле и на интернет-канале. Было очевидно, что девушка боится и ищет поддержки в глазах общественности. А значит, на то действительно были веские причины.

В ответ на обвинения Павел Прилучный поспешил успокоить поклонников и дать понять, что не стоит верить словам Агаты: “Вы не были свидетелями, а потому не знаете всех деталей”.

Агата же считает, что в подобных ситуациях не стоит срывать правду и оставаться в роли “заложницы”. Лучше сразу рассказывать о происходящем.

На днях актриса призналась, что 5-летняя Мия стала напрямую интересоваться, когда родители оставят старые обиды, чего раньше за ней не замечалось, учитывая, что дети привыкли к отсутствию дома отца.

“Если двум людям плохо вместе, расставание неизбежно. При том что это происходит на глазах у детей, которые еще не понимают всех взрослых вещей. Как объяснить им ситуацию?” – задалась актриса главным вопросом во время интервью с Алексеем Барабашем, которого она пригласила в “Честный развод”. В ответ режиссер объяснил, что, как публичный и постоянно занятый человек, Агата не сможет правильно донести до детей то, что произошло; у нее на это не хватил ни сил, ни, главное, подходящих слов. Потому, по мнению Барабаша, лучшим решением будет обратиться за помощью к психотерапевту.

Все меняется

У звезды сериалов “В клетке” и “Я знаю твои секреты” много подписчиков в соцсети, где она периодически рассказывает о своих бытовых проблемах и радостях. Поклонники заметили, что в последнее время она реже упоминает Прилучного, да и сама не раз рассуждала о том, как последний год изменил ее отношение к жизни – Агата стала более свободной. При этом она остается востребованной актрисой и много работает, а с детьми ей помогают родные.

Общению детей с экс-супругом она не препятствует: не так давно Павел Прилучный поделился снимком выходного дня, когда они с детьми отправились на рыбалку.