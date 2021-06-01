 

Какие продукты помогают уснуть, а какие вызывают бессонницу (кефир и молоко под строжайшим запретом)

01.06.2021, 12:04, Разное
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После тяжелого дня так хочется расслабиться и заснуть крепко-крепко, ведь именно сон помогает нам по-настоящему отдохнуть и подготовиться физически и морально к следующему дню. Но если сон не приходит и бессонница мучает уже которую ночь подряд, лучше пересмотреть свой рацион, включив в него определенные продукты.

Бананы

Во-первых, они способны насытить, так что вам не придется потом среди ночи думать о том, что бы такого съесть. И хоть бананы весьма калорийны, все же лучше перекусить ими, чем сэндвичем, так как они гораздо полезнее. Во-вторых, в этих плодах содержатся калий и магний, способствующие расслаблению мышц. И в-третьих, после съедания бананов в организме стабилизируются серотонин и мелатонин, который помогает мозгу расслабиться.

Овсяная каша

Все привыкли к тому, что овсянку нужно есть на завтрак, но и перед сном она будет очень кстати. А все потому, что в ее составе есть некоторые микроэлементы, благотворно влияющие на возбужденную нервную систему. А уж если добавить в кашу кусочки банана, то эффект будет просто фантастический.

Вареные яйца

Если среди ночи вы просыпаетесь, испытывая зверское чувство голода, а затем уже не можете заснуть, даже перекусив, непременно съедайте перед сном одно вареное яичко. Дело в том, что в нем содержится огромное количество белка, так что оно хорошо насыщает и не позволит вам проснуться среди ночи со зверским аппетитом.

Миндаль

Эти аппетитные орешки содержат большое количество полезных жиров, которые крайне важны организму для нормального функционирования. Но самое главное, в миндале содержится магний, который помогает быстренько заснуть и дарит умиротворяющее чувство насыщения.

Тунец

Чтобы спать крепко, нужно хорошо поесть и чувствовать себя после еды просто отлично. Этому лучше всего способствует белковая еда, к которой относится и тунец. В идеале его можно съесть с кусочком цельнозернового хлеба и свежим огурчиком, чтобы и насытиться, и спать ложиться, не переживая о лишних потребленных калориях.

Продукты под запретом

Но помимо еды, которая помогает заснуть, есть еще и еда, которая вызывает бессонницу. Так что если вы хотите хорошенько выспаться, ни в коем случае не ешьте молочные продукты. Кефир и теплое молоко действительно расслабляют, но плохо усваиваются, так что лучше вместо них выбрать натуральный йогурт.

Не нужно перед сном есть жареные и острые блюда, которые создают тяжесть в желудке и не способствуют крепкому и здоровому сну. Также не стоит перед сном есть арбузы и дыни, обладающие мочегонными свойствами, чтобы не бежать среди ночи в туалет.

Ну и, конечно, не нужно перед сном употреблять алкоголь и пить кофе, которые тоже неблагоприятно влияют на этот процесс.



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