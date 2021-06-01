Началось серийное производство электрического кроссовера Aiways U6

Компания Aiways приступила к серийному выпуску собственного электрического кроссовера Aiways U6.

В настоящее время уже открыли прием предварительных заказов на указанный экземпляр. Напомним, в прошлом году продемонстрировали концепт U6 Ion, который является преемником для серийного купеобразного электрокара. Автомобиль отличается обвесами, светодиодной оптикой и стеклянной крыше. Известно, что электромотор установлен в передней оси и его мощность достигает 190 л.с.

Также значится, что в дальнейшем в продажу смогут запустить модификацию с полным приводом. Автомобиль получил разгон до сотни за 7,6 секунд. Остальные детали пока не объявлены до выхода в продажу.