Утренний подъем на час раньше снижает риск депрессии на четверть



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Авторы нового исследования хотели узнать, действительно ли ранний подъем по утрам защищает от депрессии. Для этого они проанализировали данные примерно 840 тысяч человек – участников нескольких крупных исследований (британского Биобанка и других).

Чтобы уточнить связь между временем пробуждения и склонностью к депрессии, ученые использовали генетические методы (менделевскую рандомизацию). Они выявили гены, связанные с различными хронотипами (особенностями циркадных ритмов). Затем они проверили, как связаны эти генетические варианты с риском депрессии.

Ученые выделили более 340 генетических вариантов, которые влияют на хронотип человека. В настоящее время принято считать, что такие генетические особенности могут объяснить 12-42% предпочтений во времени сна.

85 тысяч участников исследования носили трекеры сна в течение семи дней, и 250 тысяч заполнили подробные анкеты о своих предпочтениях, связанных со временем сна. Эта информация позволила ученым судить о характере сна людей с точностью до часа и о связи разных генетических вариантов со временем пробуждения.

Около трети участников были так называемыми «жаворонками», то есть у них был ранний хронотип, 9% были «совами». Хронотип остальных людей был промежуточным.

Далее ученые использовали полученные данные о связи генов со временем утренего подъема непосредственно для выявления их связи с риском депрессии. Для этого они проанализировали данные сотен тысяч человек, для которых имелась информация о диагнозе большого депрессивного расстройства и о приеме антидепрессантов.

Оказалось, что генетические маркеры, связанные с ранним подъемом, указывают на низкий риск развития депрессии. Подъем на каждый час раньше был связан с уменьшением риска депрессии на 23%. В пресс-релизе ученые разъясняют, что настолько должен снизиться риск депрессии, если человек, который обычно ложится спать в час ночи, вместо этого ляжет в полночь и проспит обычное количество часов.

Это исследование не показывает, может ли помочь в профилактике депрессии более ранний подъем тем, кто и так встает не поздно. Однако люди со средним хронотипом могут улучшить настроение таким способом, считают ученые. Они также предполагают, что антидепрессивный эффект раннего подъема по утрам способен объяснить более продолжительное влияние дневного света на организм. Потенциально он может стимулировать выработку гормонов, которые положительно влияют на настроение. Кроме того, существует гипотеза, что поздний хронотип сам по себе связан с риском депрессии, потому что жизнь в социуме подстроена под «жаворонков».