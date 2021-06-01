 

Названы главные преимущества сырого лука

01.06.2021, 11:54, Разное
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Ученые из Индии назвали главные преимущества сырого лука. В этом овоще содержится масса полезных веществ.
В луке имеется кверцетин – естественный пигмент, важный для организма человека. Он способствует укреплению иммунитета, а это важно в период различных эпидемий. В ходе проведения исследований не раз доказывалось, что от иммунного ответа зависит тяжесть течение COVID-19.

Лук содержит витамины С,В, а также калий. Наличие последнего элемента делает овощ полезным для людей, страдающих гипертонией. Считается, что регулярное употребление лука снижает артериальное давление. Этот продукт обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, поэтому его можно считать полезным для сердца. К тому лук имеет антибактериальные свойства.

Лук помогает контролировать уровень глюкозы в крови, поэтому данный продукт имеет ценность для диабетиков. К тому же в нем содержится много клетчатки и пребиотиков, которые важны для укрепления кишечника.

Источник: www.ndtv.com



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