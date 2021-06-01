 

После флирта 57-летнего Питта заподозрили в романе с 36-летней актрисой – СМИ

01.06.2021, 11:52, Новости дня
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В публикации отмечается, что Питт обратил внимание на актрису задолго до церемонии. Во время мероприятия, пару видели флиртующей за кулисами. 

Фото: ЕРА
Контекст:

Питт был одним из 15 ведущих церемонии вручения премии “Оскар 2021”, которая состоялась в ночь с 25-го на 26 апреля. Дэй посетила церемонию в качестве номинантки – она претендовала на победу за главную роль в фильме “Соединенные Штаты против Билли Холидей”. Личную жизнь актриса не афиширует.

Питт после официального развода с американской актрисой Анджелиной Джоли в 2019 году по информации американских СМИ состоял в отношениях с замужней немецкой моделью Николь Потуральски. Пара рассталась октябре 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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