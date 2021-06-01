“Политический эгоизм”. Зеленский прокомментировал версию о том, что Украину не берут в НАТО из-за России

Журналист спрашивал украинского президента о том, как он собирается решать дилемму с нежеланием стран НАТО присоединять к себе Украину из-за вероятного конфликта с Россией.

“Я считаю, что это нецивилизованное, несовременное, неправильное отношение к безопасности человечества. Тот политический эгоизм, который есть сегодня из-за этих страхов, может привести именно к третьей мировой войне. Не может быть такой позиции: “Посмотрим”. Да, никто не хочет, но мы уже имеем эту ситуацию”, – отметил Зеленский.

По его словам, ситуация “не совсем справедливая”.

“Мы же защищаем, мы – стена безопасности этой философии существования, европейской цивилизации, прав и свобод человека”, – подчеркнул президент Украины.

Он считает, что Россия не решится на войну с НАТО и не будет воевать с Европой.

“Россия воюет с бывшими странами СНГ или СССР. Я не желаю такого нашим друзьям, но надо посмотреть на страны Балтии. А что мы будем делать со странами Балтии, маленькими, прекрасными, которые точно упадут перед российской агрессией, если она будет? А они – члены НАТО. Что тогда все будут делать?” – спрашивает Зеленский.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля того же года.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

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