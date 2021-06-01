 

Как же она похожа на маму”, “На Кристину похожа на втором фото”. В сети рассматривают подросшую дочь Пугачевой и Галкина

01.06.2021, 11:52, Новости дня
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44-летний шоумен с семилетней дочерью Лизой станцевал танго.

“Солнышко. Листайте”, – написал он.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики прокомментировали пост.

“Как же она похожа на маму”, – написал artem_lenorman.

“На Кристину [Орбакайте] похожа на втором фото”, – отметила khajmalik.

Контекст:

Лиза – дочь Галкина и российской певицы Аллы Пугачевой. Пара зарегистрировала брак в декабре 2011 года. 

У Лизы есть брат Гарри. Они – двойняшки. В сентябре 2021 года им исполнится восемь лет. Детей выносила и родила суррогатная мать.

Кристина Орбакайте – старшая сестра Лизы и Гарри по маме. 25 мая она отпраздновала 50-летие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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