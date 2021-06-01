“Ну что за чудесный малыш”. Лидер Onuka Жижченко показала сына
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Артистка посвятила пост Дню защиты детей. На заглавном фото сын Жижченко запечатлен на кровати в компании домашнего питомца.
“Ну что за чудесный малыш”, – отреагировали на публикацию подписчики.
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Контекст:
Жижченко сообщила о рождении сына весной 2020 года. Его отец – супруг певицы, украинский продюсер и фронтмен проекта The Maneken Евгений Филатов. Став матерью, артистка призналась, что никогда не мечтала о детях.
13 мая 2021 году Александру исполнился год.
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