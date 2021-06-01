 

“Ну что за чудесный малыш”. Лидер Onuka Жижченко показала сына

01.06.2021, 11:52, Новости дня
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Артистка посвятила пост Дню защиты детей. На заглавном фото сын Жижченко запечатлен на кровати в компании домашнего питомца.

“Ну что за чудесный малыш”, – отреагировали на публикацию подписчики.

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Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Контекст:

Жижченко сообщила о рождении сына весной 2020 года. Его отец – супруг певицы, украинский продюсер и фронтмен проекта The Maneken Евгений Филатов. Став матерью, артистка призналась, что никогда не мечтала о детях.

13 мая 2021 году Александру исполнился год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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