 

В ОПУ анонсировали замены глав ОГА “в ближайшее время”

01.06.2021, 11:52, Новости дня
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Он отметил, что в последнее время поменяли большое количество глав ОГА, и “где-то, не спорю, промахнулись”.

“Сразу скажу – будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Приоткрывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов”, – сказал Тимошенко.

По его словам, в ОПУ “в целом” отказались от практики назначения бизнесменов на должности глав ОГА, чтобы их бизнес-интересы “не стали впереди интересов государства”.

“Теперь это бюрократы, политики, управленцы, исполнительная власть”, – подчеркнул Тимошенко.

Контекст:

В 2021 году в Украине состоялось несколько назначений губернаторов областей. В частности, 29 января президент Владимир Зеленский назначил главой Черкасской ОГА экс-нардепа от “Слуги народа” Александра Скичко.

1 марта главой Херсонской ОГА назначен Сергей Козырь. Предыдущий глава облгосадминистрации Юрий Гусев возглавлял область с июля 2019 года. 3 декабря 2020-го Зеленский перевел его на должность главы “Укроборонпрома”.

27 мая Зеленский подписал указ о назначении Марии Черной главой Кировоградской ОГА. Постоянного губернатора региона не было с 15 апреля, когда был уволен Андрей Назаренко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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