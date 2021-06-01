Мнение: Беззащитные

1 июня — день защиты детей. С защитой детей в Российской Федерации дела обстоят лучше некуда — с 2009 года введен институт уполномоченного по правам ребенка. А вот лет тридцать-сорок назад никому бы и в голову не пришло создавать такую структуру. Так что вопрос защиты детей однозначно поднят на недосягаемую высоту.

Правда, вместе с уполномоченным по правам детей появились и два с половиной (а по независимым данным — и все четыре) миллиона беспризорных детей. Два миллиона детей полностью неграмотны. Детская преступность занимает в общей статистике от тридцати до сорока процентов от числа всех преступлений, совершенных в стране. При этом только официально регистрируется до 30 тысяч преступлений в отношении несовершеннолетних, и кроме того, фиксируется до 80 тысяч действий насильственного и сексуального характера, направленных против детей.

Есть какая-то странная закономерность — чем хуже живут дети, тем больше структур, которые занимаются их «защитой». Видимо, это какие-то взаимосвязанные вещи. Это, кстати, относится вообще ко всем областям жизни: прав человека в стране нет, зато есть разнообразные уполномоченные по этим самым правам. Есть структуры, надзирающие за правами бизнеса, но прав у него от этого не прибавляется. Скорее — наоборот.

В реальности, конечно, речь не о структурах и бюрократах, сидящих в них. Сама модель средневекового фашизма, выстроенная российской уголовной мафией, захватившей государственную власть в стране, генерирует угрозы как для всей страны в целом, так и для отдельных общественных, социальных и возрастных групп — от детей до стариков. Нет ни одного запретного и табуированного места, где мафия не рвала бы с мясом положенную ей этой моделью ренту. Дети, старики — да какая разница, если на них можно заработать.

Бессмысленно говорить о защите прав в концлагере с колючей проволокой и пулеметами на вышках. Поэтому пока наша страна будет продолжать оставаться огромной зоной (а что еще могут построить уголовники?), до тех пор ни о каких правах и ни о какой защите кого бы то ни было говорить не приходится. О правах детей в том числе.

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