Мнение: Действительно ли Байкал продали Китаю?

Читатель Олег Денисов прислал разбор популярного мифа о Байкале, согласно которому китайцы откачивают из озера воду мегатоннами, провоцируют засухи и портят местную почву. Краткая суть — истории о китайских вредителях не выдерживают проверки фактами.

Добавлю от себя, что раскрутка историй про китайцев и Сибирь — старая американская повесточка, которую они продвигают в России ещё с советских времён. Сейчас американская активность должна усилиться, так как Китай для них стал врагом номер один, а дружественная Китаю Россия связывает Соединённым Штатам руки. Американцы не могут, например, отключить Китаю импорт продовольствия и углеводородов, так как значительная доля импорта поступает в Китай по суше, через границу с Россией.

Всё вышесказанное не означает, что с природой Байкала всё замечательно, и беспокоиться нам не о чем. Рядом с Байкалом расположены Иркутск и Улан-Удэ — одного этого достаточно, чтобы начать тревожиться за водоём. Однако конкретно истории про хищных китайцев не выдерживают никакой критики.

Вот, собственно, разбор мифа:

На Яндекс.Дзене вышла статья под названием «Часть Сибири и Байкала сдали китайцам в аренду на 49 лет. Что произошло с озером и лесом за первые годы после соглашения?». Вот ссылка:

https://zen.yandex.ru/media/geovezuvy/chast-sibiri-i-baikala-sdali-kitaicam-v-arendu-na-49-let-chto-proizoshlo-s-ozerom-i-lesom-za-pervye-gody-posle-soglasheniia-60b0e65f9a29723ed2603547

Три основных тезиса статьи такие:

1. Китайцы качают воду из Байкала через трубу.

2. Из-за этого в Бурятии очень много засух, что приводит к лесным пожарам.

3. Китайцам сдали в аренду 115 000 гектар в Сибири.

При более детальном изучении приведенных тезисов оказалось, что они неверны.

1. Мне удалось найти информацию по двум заводам. Один из них должен был располагаться в поселке Клюевка.

Коммерческая организация, учредителем которой является Пекинская холдинговая компания с ограниченной ответственностью «Колодец земли», планировала построить завод по розливу байкальской воды. Даже были проведены предварительные исследовательские работы.

Этот завод построен не был.

Решением Кабанского районного суда г.Улан-Удэ удовлетворено исковое заявление природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности ООО “Колодец земли” на три земельных участка в посёлке Клюевка:

https://ria.ru/20200626/1573498017.html

К сожалению, ссылку на решение Кабанского районного суда я не нашел, так как на момент написания статьи их сайт не работал.

Второй завод должен был располагаться в Култуке.

Застройщиком является ООО “Аквасиб”:

https://ria.ru/20190321/1551977687.html

15 марта 2019 года строительство было приостановлено. Отдельно стоит отметить, что ООО “Аквасиб” не является пользователем вод Байкала по данным ЕБВУ:

http://enbvu.ru/i03_deyatelnost/doc/perechen_respondentov_2tp.htm

О каком именно «построенном за 3 месяца заводе» говорит автор, непонятно.

Теперь о трубе, которая качает воду из озера прямо в Китай.

Информация об этом проекте впервые появилась в британской Гардиан:

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/07/parched-chinese-city-plans-to-pump-water-from-russian-lake-via-1000km-pipeline

Затем утка перепечатывалась всеми СМИ. Например, вот публикация ТАСС:

https://tass.ru/obschestvo/4076566

При этом сейчас информации о построенной и работающей трубе из Байкала в Китай нет. ТАСС писал в 2017 году:

https://tass.ru/sibir-news/4084318

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Министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов сообщил ТАСС, что оценивать планы китайских соседей сейчас очень сложно, тем более что никакой официальной информации по этому поводу пока нет. «На нас никто не выходил, данных о желании строительства трубопровода в КНР у нас, кроме как из СМИ, нет. Даже не могу сказать, насколько он реален. Чтобы иметь хоть какое-то представление, нужно знать все параметры проекта», – добавил он.

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Поскольку ни заводов по розливу воды, ни трубы из Байкала в Китай в реальности не существует, тезис о засухах и пожарах выглядит притянутым за уши.

Последние годы весьма жаркие, поэтому пожары не редкость. Основной причиной пожаров являются неправильное обращение с огнем и грозы.

3. По поводу аренды 115 000 га на 49 лет.

Вот что пишет Интерфакс:

https://www.interfax.ru/russia/601439

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Информация в социальных сетях о том, что в Забайкальском крае отдали китайцам на 49 лет в аренду 115 тысяч га земли, не соответствует действительности, сообщили в понедельник “Интерфаксу” в пресс-службе главы региона.

“Это дезинформация, такой договор не заключался”, – сказали в пресс-службе.

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