Washington Times – «меры адекватного противодействия» — на учения НАТО Москва ответит новыми воинскими подразделениями

Накануне США и их союзники по Североатлантическому альянсу провели серию масштабных военных манёвров по всей Европе. РФ осудила эти учения и объявила, что до конца года создаст на западной границе 20 новых частей и соединений, пишет The Washington Times.



РИА Новости

В понедельник США и их союзники по НАТО провели серию крупных военных учений по всей Европе. В ответ РФ объявила о планах отправить не менее 20 новых воинских подразделений к своей западной границе, пишет The Washington Times.

Маневры, приуроченные ко Дню поминовения в США, стали новейшим свидетельством роста напряжённости между Вашингтоном и Москвой. Они проводятся всего за несколько недель до «крайне важной встречи» Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, отмечает издание.

В учениях США и НАТО участвовали тысячи военнослужащих, военные корабли и самолёты из более чем десятка стран. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, находившийся на борту британского авианосца у побережья Португалии, заявил, что эти манёвры подчеркивают военный потенциал 72-летнего военного блока.

«НАТО существует для защиты всех наших союзников. И эти учения шлют сигнал о нашей способности перебрасывать большое количество войск и оборудования через Атлантику, Европу, а также обеспечивать развёртывание морской мощи», — отметил генсек.

Тем временем Пентагон объявил об операции Allied Sky, в ходе которой самолёты США и НАТО должны были пролететь над всеми 30 странами НАТО. «Бомбардировочные миссии демонстрируют способность наших сил решить проблемы глобальной обстановки в области безопасности, которая является более разнообразной и неопределённой, чем когда-либо в нашей истории», — заявил генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе и ВВС Африки. «Сегодняшняя миссия — потрясающая демонстрация превосходства НАТО в воздухе, и не существует ни одного серьёзного вызова, с которым мы не можем справиться вместе», — добавил он.

По словам издания, РФ поспешила осудить учения и объявила о «собственном провокационном шаге». Министр обороны страны Сергей Шойгу сообщил, что до конца года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск», — пояснил министр.

Эта военная напряжённость обязательно станет еще одним пунктом в насыщенной повестке на саммите российского и американского президентов. Ожидается, что Байден предъявит Путину претензии за «вмешательства» в выборы в 2016 и 2020 годов, кибератаки на SolarWinds и трубопровод Colonial Pipeline, а также «отравления» и арест оппозиционера Алексея Навального и множества других проблем, заключает The Washington Times.