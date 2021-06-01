 

France 24 – в экономической столице Вьетнама спешно принимают меры, чтобы сдержать эпидемию COVID-19

01.06.2021, 11:40, Новости дня
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В ответ на всплеск заражений коронавирусом во вьетнамском Хошимине вводятся строгие ограничения, которые среди прочего включают запрет на большие собрания и на выход из дома без уважительной причины. Кроме того, местные власти хотят как можно скорее провести тестирование всего населения города, которое составляет 9 млн. человек, пишет France 24.

В течение последних 15 месяцев Вьетнам был наименее затронутой COVID-19 страной в мире. И сегодня его власти хотят, чтобы эта тенденция сохранилась, несмотря на неожиданный всплеск заражений коронавирусом.

С этого понедельника в Хошимине, экономической столице страны, начали вводиться значительные ограничения. Жителям разрешено покидать дома только для неотложных дел, а собрания с участием более десяти человек запрещены. В результате некоторые начинают лучше осознавать окружающую обстановку.  

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА: Мне приходится чаще носить маски, чем раньше, когда я выхожу на улицу. Кроме того, я реже встречаюсь с другими людьми.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Раньше мне не надо было носить маски на совещания в нашей компании. Но теперь я постоянно ношу маски, когда встречаюсь с моими коллегами или другими людьми в помещении.

Всё это происходит спустя всего несколько дней после того, как все второстепенные коммерческие организации были закрыты в первой попытке остановить распространение вируса.

ТХАНЬ НГА НГУЕН, представитель местной службы здравоохранения: Сейчас рестораны и кафе работают только на вынос. Это сократит число крупных сборищ и, как мы надеемся, количество заражений.

Власти также планируют провести тестирование городского населения  всех 9 млн. жителей,  как можно скорее: по 100 тыс. человек в день. Вьетнамские учёные выражают опасения после обнаружения нового варианта вируса, который представляет собой комбинацию британского и индийского штаммов и быстро распространяется по воздуху.  

Дата выхода в эфир 31 мая 2021 года.



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