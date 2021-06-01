Создан убивающий раковые клетки «троянский конь»

Ученые из Эдинбурга (Шотландия) разработали лекарство, которое поражает «жадные» клетки раковой опухоли, оставляя нетронутыми соседние здоровые ткани. Препарат получил название «Троянский конь».

Исследователи уже успешно испытали новое лекарство, передает «Царьград» со ссылкой на London Evening Standard.

По данным Университета Эдинбурга, лекарство получено при «скрещивании» микромолекулы SeNBD, поражающей рак, с химическим пищевым соединением, нужным для того, чтобы раковые клетки заглотили ее. Утверждается, что клетки рака характеризуются «жадностью» и поглощают больше энергии, чем нормальные.

Ученые надеются, что им удалось сделать «важный шаг в разработке новых методов лечения» онкологии.

Экперименты по поиску лекарства от рака на ранних стадиях продолжатся.

Ранее внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что «волшебная» таблетка вряд ли когда-то появится.