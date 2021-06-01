В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов – Собянин

По словам градоначальника, в этом году столицу украсят 54 миллиона цветов. Среди них – розы, тюльпаны, гвоздики. Всего более 200 сортов.

“Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы”, – отметил мэр.

Сейчас кашпо с цветами ждут своего часа в теплицах. Через несколько дней они украсят улицы Москвы, рассказал градоначальник.

Собянин отметил, что Москва является самым зеленым мегаполисом мира. Он напомнил, что зеленые насаждения занимают 49% территории города.

“А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик”, – написал мэр.

Уже сейчас новыми красками сверкают Театральная, Манежная, Триумфальная площади, улица Новый Арбат, Парк Горького. Через несколько дней на улицах города появится еще больше кашпо с цветами.

Ранее на ВДНХ по фотографиям 1960-х годов восстановили исторический розарий, расположенный рядом с моделью ракеты “Восток”. Там высадили 1,2 тысячи кустов роз флорибунда. Их цветением посетители выставки смогут насладиться уже в июне.