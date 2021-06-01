 

Line запускает платформу цифрового банкинга в Индонезии

01.06.2021, 11:16, Разное
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Line Corporation, наиболее известная своим приложением для обмена сообщениями, сегодня запустила платформу цифрового банкинга в Индонезии. Это означает, что базирующаяся в Японии компания Line Corp. теперь предлагает банковские услуги на трех своих крупнейших зарубежных рынках: в Индонезии, Таиланде и Тайване.

Индонезийская банковская платформа Line Corp. является результатом партнерства, заключенного компанией в 2018 году с PT Bank KEB Hana Indonesia, дочерней компанией южнокорейского Hana ZBank. Line Corp. согласилась приобрести 20% PT Bank KEB Hana Indonesia, что сделало его вторым по величине акционером банка, и заявила, что будет работать над услугами онлайн-банкинга, включая депозитные счета, микрокредитные продукты, а также услуги денежных переводов и платежей.

Согласно отчету Momentum Works, загрузки приложений цифрового банкинга в Индонезии выросли на 7% в 2020 году, причем лидерами являются приложения от известных банков, таких как BTPN Jenius, OCBC Nyala и Permata. Но Momentum Works также отметила, что «многие пользователи индонезийских цифровых банков, как правило, загружают несколько приложений цифрового банка и исследуют их», так что доминирующего игрока пока нет. Крупные технологические компании, такие как Sea Group, Grab и Gojek, также работают над собственными услугами необанка.

Line представила банковские услуги своим тайским пользователям в октябре прошлого года в рамках совместного предприятия с Kasikorn Vision Company, дочерней компанией Kasikorn Bank. На Тайване его дочерняя компания Line Bank Taiwan в начале этого года получила банковскую лицензию от Комиссии по финансовому надзору.

Источник: Кolibri.Рress



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