Тимати объяснил свой выбор в финале шоу “Холостяк”: “Катя настоящая”

Популярное шоу “Холостяк”, главным героем которого в последнем сезоне стал Тимати, закончилось в минувшие выходные. Победительницей, то есть новой избранницей рэпера, стала модель из Барселоны Екатерина Сафарова. Вчера вечером Тимати опубликовал пост в Instagram, в котором объяснил свой выбор – 37-летнего музыканта в Кате привлекла искренность.

Катя настоящая на все сто и один процент. Говорит ровно то, что думает, делает так, как чувствует и живет сегодня здесь и сейчас. Ни разу не позволила себе негативных высказываний в чей-то адрес, ни в ходе проекта, ни за его пределами. И если и была чем-то расстроена (например моим поведением), то говорила это сразу в лоб, – написал Тимати.

Екатерина Сафарова и Тимати

Музыкант подробно описал характер девушки, чтобы уже ни у одного поклонника не возникло сомнения в том, что свой выбор Тимати сделал осознанно и взвешенно.

Без лишних заискиваний, но зато с фирменным испанским диапазоном темперамента. Легкая, без багажа драмы, не потому что драмы в ее жизни не было, а из-за психотипа человека, умеющего переваривать и отпускать, жить дальше, наслаждаясь всеми красками и возможностями этой жизни. Многие пишут про “европейскую ментальность”, но наверное, можно переехать из угрюмого “тяжелого” места, подзагореть, переодеться, сменив друзей и прическу, но по жизни так и остаться, угрюмым и тяжелым человеком из этого самого места. За отсутствие вышеупомянутого сценария в твоей жизни, спасибо твоей Маме, познакомившись с которой я сразу для себя многое понял.

Екатерина Сафарова

В конце своего длинного поста, который сопровождал трогательное видео финального эпизода, Тимати обратился к самой Кате, признавшись, что ему очень повезло.

Ты веселая, легкая, красивая, очень смышленая, и при этом девочка с очень крепким внутреннем стержнем. Я хотел вроде продолжить про: “целеустремленная, разносторонняя и умеющая расположить вокруг себя людей в любой точке света…” Но вдруг понял, что это сейчас уже начинает звучать, как поздравление с Днем Рождения лучшего друга, а это совсем (от слова вообще) не то, что я хотел тебе сейчас сказать. Мне очень с тобой повезло, – закончил признание Тимати.

Екатерина Сафарова и Тимати

О 22-летней Екатерине Сафаровой известно немного, но, пожалуй, самое интересное: в прошлом году она встречалась с бразильским футболистом Неймаром. Также у нее есть контракт с сингапурским модельным агентством NU Models, но последнее время она жила в Барселоне. Она стала известна после того, как приняла участие в испанском реалити-шоу “Остров искушений”. Как отмечали год назад поклонники Неймара, Катерина имеет сильное внешнее сходство с его бывшей, Бруной Маркезини, с которой он встречался с 2012-го и расставался три раза прежде чем в четвертый окончательно не разорвал отношения. Но до начала проекта “Холостяк” Екатерина и Неймар расстались.

Напомним, о том, что Тимати станет следующим “холостяком”, стало известно в октябре прошлого года, всего через месяц после его расставания с Анастасией Решетовой. В то же время начался кастинг на роль новой возлюбленной Тимати, однако в первом выпуске он рассказал, что часть участниц отобрал сам. В финальном эпизоде модель Екатерина Сафарова опередила свою соперницу Алису Грабову и получила от рэпера не только красную розу, но и кольцо c бриллиантом огранки эмералд американского ювелирного бренда Jacob & Co в 7,7 карат (самый крупный камень по центру оценивается в 5 карат).