Четыре симптома после вакцинации могут говорить о заражении COVID-19

Четыре симптома, которые наблюдаются после прохождения вакцинации, могут свидетельствовать о наличии COVID-19. По словам медиков из Королевского колледжа Лондона, получение инъекции против коронавируса не дает полную гарантию, что человек не заразится. В то же время вакцинация снижает риск тяжелого протекания болезни.

В ходе проведения исследования исследователи анализировали данные 1,1 миллиона человек. Все они вакцинировались в период с декабря 2020 года по май 2021 года. После первой прививки только у 2,2 тысячи взрослых наблюдался положительный результат.

Если после вакцинации человек подхватит COVID-19, у него могут появиться определенные симптомы, которые отличаются от типичных признаков болезни. К ним относится чихание, одышка, боль в ушах и увеличение лимфоузлов на шее или же в подмышечной впадине.

Источник: ufatime.ru