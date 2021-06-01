Родные Михаила Жванецкого забросили его могилу

Родные покойного сатирика Михаила Жванецкого совсем забросили его могилу на Новодевичьем кладбище. Он скончался в ноябре прошлого года на 87-м году жизни от онкологии.

Спустя несколько месяцев после смерти, могила Жванецкого выглядит заброшенно. Сатирик при жизни являлся многодетным отцом. Кроме сына Дмитрия, рожденного от третьей по счету супруги Натальи Суровой, у него было пятеро детей.

Поклонники не понимают, почему наследники не ухаживают за могилой Михаила Жванецкого. Отмечается, что место захоронения известного сатирика, где не установлены крест и оградка, убирает дворник. Руководство кладбища попросило его убирать мусор. На могиле артистка скопилось множество еловых веток и сухой травы. Живые цветы в основном приносят преданные фанаты.

Недавно родственники Михаила Жванецкого официально получили его наследство. У сатирика при жизни было несколько квартир в Москве, недвижимость в столичном регионе, дача у моря в Одессе и счета с накоплениями в крупных банках. Имеется неподтвержденная информация о том, что Жванецкий имел дом в США. Однако о данном объекте недвижимости он предпочитал не распространяться.

Источник: www.kp.ru