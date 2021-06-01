Оксана Акиньшина показала счастливого Данилу Козловского у себя в спальне

Популярная российская актриса Оксана Акиньшина показала у себя в спальне счастливого коллегу по цеху Данилу Козловского. Она разместила короткое видео в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

На коротком ролике артист прыгает в постель. Сообщается, что положительные эмоции Данила Козловский испытывал после победы в Лиге чемпионов футбольного клуба «Челси». Актер прыгал по комнате, выкрикивал название команды, а потом прыгнул в постель к Оксане Акиньшиной. Сама же знаменитость не давала никаких комментариев в процессе съемки.

Поклонники сразу же решили, роман между актерами все-таки присутствует. Не так давно Данила Козловский заявил, что расстался с матерью своей дочери Ольгой Зуевой. Актриса и ребенок остались жить в США.

Оксана Акиньшина в целом старается не распространяться о личной жизни. На ее счету множество романов с представителями шоу-бизнеса. Известно, что актриса жила вместе с Сергеем Шнуровым, Алексеем Чадовым, была женой Дмитрия Литвинова, в браке с которым на свет появился сын Филипп. Совсем недавно знаменитость рассталась с продюсером Арчилом Геловани. Ему она подарила двоих детей.

Источник: www.wmj.ru