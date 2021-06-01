“Реально повезло”. Фронтмен группы Kozak System во время концерта упал с возвышения на спину. Видео

На видео артист запечатлен со спины. После падения музыкант быстро вернулся на сцену.

“Никогда не прыгайте в кедах на мокрых колонках. Или тренируйтесь приземляться”, – подписал он ролик.

Отвечая на вопросы подписчиков о самочувствии, артист отметил, что ему “реально повезло” и все обошлось.

“Палитра повреждений могла быть от [инвалидной] коляски до “ничего”. Судьба выбрала “ничего”, – написал в комментариях Леньо.

https://www.facebook.com/ivan.lenyo/videos/4144238312309207/

Контекст:

Украинская рок-группа Kozak System была создана в 2012 году музыкантами, которые вышли из состава украинской группы “Гайдамаки”. Коллектив состоит из пяти человек, включая Леньо.

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