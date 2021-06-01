“Северный поток – 2” ничем не отличается от аннексии Крыма – Зеленский

“Северный поток – 2”, я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу “забывается” вопрос Крыма. Даже в нормандской формате я поднимал этот вопрос, и все стороны говорили, что Крым не является аджендой этих переговоров. Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу. Ведь мы понимали, что вопрос оккупации Крыма забывается. Теперь россияне идут по одинаковому сценарию”, – сказал глава государства.

Он отметил, что у России “появляются постоянные рычаги для торгов, и Крым отдаляется все больше”.

“В Крыму была паспортизация в течение многих лет – у крымчан всегда были паспорта как украинские, так и российские. Затем была аннексия Крыма. Якобы – защита россиян. Дальше – Донбасс, чтобы “забыть” Крым. На Донбассе сейчас идет раздача российских паспортов – около 300 тыс. розданы. Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы “выбить” для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль за результатами местных выборов и так далее, надо поднимать ставки. “Северный поток – 2″ на сегодня – это козырная ставка”, – объяснил Зеленский.

По его словам, у Москвы “на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа”.

“Если они достроят “Северный поток – 2″ – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит”, – считает Зеленский.

Он подчеркнул, что контракт на транзит газа через Украину был подписан на пять лет, но два из них уже прошли.

“Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону “Северного потока – 2″ в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы в следующего контракта у Украины не было. А точнее – используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса”, – сказал президент Украины.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

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