Поплавский на форуме “Украина 30”: У нас 90% преподавателей в социальных сетях

“Мы вошли в социальные сети в 2018 году, факультет дистанционного обучения. У нас 90% преподавателей в социальных сетях. Декан имеет 400–500 подписчиков в Instagram. У меня 2,3 млн подписчиков в Instagram. Мы работаем со студентами заочно. По понедельникам с 19.00 до 20.00 я с ними в прямом эфире общаюсь. А что нужно для молодежи? Или молодежь тебе доверяет, или тебе не доверяет. Сегодня ты убеждаешь, что является лучшим”, – рассказал Поплавский.

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Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Контекст:

В Киеве с 31 мая по 2 июня проходит всеукраинский форум “Украина 30. Образование и наука”.

Среди участников – представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, Министерства образования и науки, украинские педагоги, ученые, западные партнеры Украины, специалисты и эксперты, которые обсуждают современные тенденции в образовании и науке, трансформацию образовательного процесса в Украине.

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