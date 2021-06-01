В ОПУ заявили, что конфликта с мэром Киева нет: Есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами

“Это конфликт Кличко, фактически, с самим собой и горожанами. Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, мостов и т.д. не выполняются даже на 50%”, – сказал Тимошенко.

По его словам, в Киеве “строятся только парки, ставятся фонтаны и стелется газон”, но “ни одной развязки, ни одной станции метро”.

“У Киева есть другие проблемы – это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть”, – отметил Тимошенко, добавив, что “с учетом бюджета Киева можно было бы ускорить рост и развитие инфраструктуры”.

Замглавы ОПУ видит два выхода из ситуации.

“Либо киевская власть поймет, что нужно этим заниматься, либо… Мэр – это избираемая должность, это неоспоримый факт, но по главе Киевской горгосадминистрации (КГГА) будут другие выводы. Однако решать это президенту. Есть разные варианты, в том числе и принятие законопроекта “О столице”, и правок к действующему закону”, – подчеркнул Тимошенко.

Он добавил, что лично к Кличко в ОПУ “нет никаких вопросов”.

“Но, если ты – мэр, ты должен набрать такую команду, при которой будешь действительно легендой… А если ты не можешь набрать хорошую команду, к сожалению, значит, это проблема самого Кличко”, – резюмировал Тимошенко.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Во второй декаде мая в Киеве прошло более 30 обысков на коммунальных и коммерческих предприятиях, правоохранители вручили 11 сообщений о подозрении. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже “в махровые времена” экс-президента Виктора Януковича.

В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.

На пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что относится к Кличко “с большим уважением”, но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, “чего Кличко от него хочет”. “Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени”, – заявил президент.

По мнению Зеленского, обыски, проведенные у окружения Кличко, свидетельствуют о том, что “не надо было красть деньги в бюджете”. Президент считает обыски справедливыми.

Кличко утверждает, что у него нет конфликта с Зеленским, но “периодически возникают обострения”.

Кличко считает, что угрозы его увольнения с должности главы КГГА связаны с тем, что кто-то хочет контролировать мэра столицы, но вместо этого его контролируют только киевляне.

—