Мнение: Понятия

Вчера отметился вице-премьер Белоусов, посетовавший на то, что металлурги получили в ходе пандемии сверхприбыль, связанную с повышением мировых цен на их продукцию, и предложил "ошкурить" отрасль, изъяв эти незапланированные деньги в бюджет.

То, что режим ищет любую возможность, чтобы набить казну, нет смысла и говорить. Системный кризис характеризуется жестким дефицитом ресурса системы, которая вынуждена изыскивать его откуда угодно, лишь бы продлить хоть ненадолго свое существование. Никаких иных задач, кроме продления устойчивости, здесь нет и быть не может – проекта развития и реформ у Кремля не было, нет и быть не может, поэтому единственной парадигмой существования является "Нам бы день простоять…"

Любопытно здесь другое. Фактически предлагается обложить налогами доход, что называется, задним числом. То есть, ты работаешь, зарабатываешь, платишь положенные отчисления, а тебе вдруг говорят – эээ, нет. А давай ты заплатишь по второму разу. В прошлый раз как-то маловато получилось. Ну и что, что задним числом – просим отнестись с пониманием.

Еще более любопытно, что в ходе прошлогодних событий заработали не только металлурги. Фармацевты, к примеру, тоже не обеднели. И уж точно коронавирус для них стал манной небесной. Но их Белоусов не упоминает, хотя в рамках его логики как раз российская Фарма должна делиться в первую очередь.

Волюнтаризм и жизнь по понятиям – это то, что определяет всю деятельность мафиозного государства. И предложение обложить уже обложенные ранее доходы – вполне показательный пример. При всем при этом в России принято с придыханием отчитываться о все более лучших и привлекательных условиях для инвестиций. Интересно, кто вообще будет рисковать вкладывать деньги в страну, где тебя могут ободрать просто потому, что кому-то покажется, что в прошлый раз ободрали недостаточно много?

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