Das Erste – в Германии решили не отменять обязательную удалёнку раньше времени

По меньшей мере до 30 июня в Германии действует правило об обязательном переводе сотрудников компаний на удалённую работу, отмечает немецкий телеканал Das Erste. На фоне снижения уровня заболеваемости представители экономики потребовали досрочно отменить это обязательство, однако вице-канцлер Олаф Шольц считает такой шаг преждевременным, потому что «вирус ещё не побеждён». Тем временем, зелёные требуют права на работу из домашнего офиса и после пандемии коронавируса.



Reuters

Несмотря на снижение заболеваемости в Германии вице-канцлер Шольц не хочет преждевременно отказываться от обязательной удалённой работы, пишет немецкий телеканал Das Erste. Тем временем, зелёные требуют права на работу из домашнего офиса и после пандемии коронавируса.

Вице-канцлер Олаф Шольц ответил отказом на требования представителей экономики отменить обязательную удалёнку для сотрудников на фоне снижающегося числа заражаемости коронавирусом, потому что считает такую меру преждевременной. «Вирус ещё не побеждён, — подчеркнул кандидат в канцлеры от СДПГ. — Поэтому я считаю абсолютно верным придерживаться обязанности об удалённой работе, как и было согласовано».

Как поясняет телеканал, федеральное объединение немецкой промышленности на этой неделе, сославшись на прогресс в вакцинации, потребовало отмены обязательной удалённой работы и тестов на коронавирус на предприятиях. Согласно существующему постановлению, до сих пор планировалось ввести соответствующие послабления с 30 июня.

Между тем, зелёные требуют трансформировать обязанность перехода на удалённую работу во время пандемии в право на труд из домашнего офиса и после её окончания. Глава фракции Катрин Гёринг-Экардт представила для этого состоящий из трёх пунктов план по модернизации профессиональной жизни после пандемии коронавируса.

Введённая для защиты работающих граждан во время эпидемии обязанность перейти на удалённую работу будет снята при дальнейшем улучшении ситуации с коронавирусом. «Современный профессиональный мир должен сохранить для соответствующих видов деятельности право на самоопределяемую, мобильную работу, причём изменения в любое время должны оставаться добровольными и предоставляться сотрудникам», — заявила Гёринг-Экардт.

Наряду с требованием права на удалённую работу, зелёные также выступили с предложением поддержать компании в цифровизации и укрепить сельскую инфраструктуру. В рамках пробного проекта «Новая жизнь за городом», по их плану, в деревнях или на региональных вокзалах должны быть созданы хорошо оснащённые и легкодоступные пространства для коворкинга.

«У федерального правительства нет рецептов для современного профессионального мира», — сказала Гёринг-Экардт в интервью немецким СМИ. По её словам, пытаться после кризиса вернуться к прежнему состоянию вместо того, чтобы развиваться на основании опыта трудоустроенных граждан и работодателей, «безыдейно, бессильно и отстало». С точки зрения зелёных Германии, «для того чтобы провести переход ко времени после коронавируса, необходима ориентированная на будущее инициатива для профессионального мира», сообщает Das Erste.