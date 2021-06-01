 

Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа

01.06.2021, 10:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. По мнению Зеленского, на базе нормандского формата обсуждать стоит также Крым и строительство «Северного потока – 2».

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский отметил, что в нормандском формате «нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности», и «нормандский формат и его темы» могли бы стать частью новой конструкции, передает «Интерфакс».

«Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону «Северного потока – 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал президент. По его мнению, что РФ использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма.

Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.12 / Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии “Оскар 2021”

20.03 / Жадан вакцинировался от коронавируса

06.07 / В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

01.05 / В Кыргызстане объявили траур по погибшим в результате столкновений на границе с Таджикистаном

09.03 / Идут в комплекте — США собираются ударить по России и санкциями, и кибератакой

13.11 / YouTube назвал 2020 год “тяжелым” и отказался от подборки лучших видео Rewind

16.09 / В России суд запретил прокат четырех фильмов проекта “Дау”

27.09 / «Платиновый план» призван расширить возможности афроамериканцев

18.01 / Количество жертв пожара в одесском отеле выросло до двух

28.12 / Выжившие моряки с затонувшей «Онеги» рассказали подробности инцидента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика