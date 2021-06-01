 

Центральноафриканский лидер поблагодарил Россию за помощь в спасении республики

01.06.2021, 10:33, Разное
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«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и Руанду, которые помогли нашим вооруженным силам уничтожить большинство боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», — заявил глава ЦАР.

Россия в 2018 году с санкции Совбеза ООН направила в африканскую страну гражданских инструкторов для обучения местной армии правилам ведения боя. Благодаря российским специалистам, которых в западной прессе упорно записывают в «ЧВК Вагнера», центральноафриканская армия (FACA) стала боеспособным подразделением, которое в итоге разгромило радикальные формирования в стране.

Туадера напомнил, что специалисты из РФ вместе с FACA в настоящее время обеспечивают безопасность движения колонн с продуктами и гумпомощью, направленными из Камеруна.

«Бандформирования хотели уничтожить дорожно-транспортные коммуникации между нашей республикой и Камеруном. Но военнослужащие FACA и россияне смогли помешать этому. Теперь дороги в безопасности», — подчеркнул центральноафриканский лидер.

Африканский политик подтвердил, что на данный момент почти вся территория ЦАР освобождена от радикальных группировок. Однако он напомнил, что сторонники опального экс-президента страны Франсуа Бозизе все еще пытаются дестабилизировать обстановку и атаковать города в отдельных районах республики.

Туадера заявил, что считает Россию надежным партнером и другом.

«Наше сотрудничество началось еще в шестидесятых годах. Мы рассматриваем Россию как надежного партнера и друга, потому что она согласилась поддержать нас в трудную минуту», — резюмировал президент ЦАР



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