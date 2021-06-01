Много лучей поддержки Андрею Пивоварову, Дмитрию Гудкову, Александру Соловьеву и другим коллегам,

которые стали очередными жертвами катка политических репрессий. Счет уже идет на десятки, а скоро и на сотни пойдет.

Объяснение одно: очень плохо у Единой России с рейтингами, очень страшат Кремль перспективы выборов в сентябре. Принято решение о полной зачистке политического поля, о выкорчевывании всех ростков оффлайновой активности. (А ближе к выборам возьмутся, конечно, и за онлайн тоже). Принято решение заколбасить не только всех потенциальных независимых кандидатов, но даже и всех, на кого они могли бы как-то опереться в штабной, организационной, политической работе.

Ответ на это тоже один: налечь всеми силами на Умное голосование — которое и было придумано для той ситуации, когда никаких нормальных кандидатов на выборах нет, но мы все равно хотим использовать низкий рейтинг партии власти, чтобы сломать ей всю игру. При этом помнить, что применение Умного голосования в этому году будет гораздо более трудной задачей, чем на региональных выборах 2019-2020 года — потому что у Кремля куда больше инструментов контроля над интернетом появилось, и потому что без оффлайновых структур куда сложнее организовать качественное наблюдение на выборах. Но мы все же попытаемся справиться.

Отказ Кремля от любых форм политической конкуренции с независимыми политиками, переход на исключительно силовые методы предвыборной кампании — показатель не силы, а огромной слабости и неуверенности. Уверен, что тот же Андрей Пивоваров, опытный и стойкий политический боец, прекрасно это понимает, и потому его ночное письмо из СК преисполнено силы и уверенности. Будет трудно, но это не навсегда.

Свободу всем политзаключенным. Россия будет свободной!

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