 

Аглая Тарасова и Александр Ревва в новом клипе Тилля Линдеманна

01.06.2021, 10:14, Разное
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Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей солист Rammstein презентовал на YouTube видео на новую песню Ich hasse Kinder (“Я ненавижу детей”). Как всегда у Тилля Линдеманна музыкальный ролик – это маленькое кино. Действие разворачивается в антураже позднего СССР, и как сообщают титры в начале видео, начинается история в 1989 году. Сюжет ролика простой – герой Тилля мстит своим одноклассникам за то, что они издевались над ним в школе. В песне Тилль вопрошает, “можно ли, способны ли вы, ненавидеть детей”.

Я ненавижу детей,
Я ненавижу детей,
Нет, я люблю их (ненавижу, ненавижу),
Да, я люблю их (ненавижу, ненавижу),
Больших и маленьких (я ненавижу, я ненавижу),
Но они должны быть моими (ненавижу, ненавижу) – поется в последнем припеве песни.

В видео, режиссером которого стал Сергей Грей (на его счету более 150 снятых клипов для таких артистов, как Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Артур Пирожков и других), снялись Александр Ревва и Аглая Тарасова. Артур Пирожков сыграл капитана милиции, который допрашивает героя Линдеманна, а дочери Ксении Раппопорт досталась роль возлюбленной персонажа Тилля.

Аглая Тарасова

Аглая Тарасова и Тилль ЛиндеманнАлександр Ревва

Это не первый ролик, который Тилль Линдеманн и его группа Rammstein снимают в России. В 2016 вышло видео на немецкий вариант любимой советской песни Михаила Боярского Зеленоглазое такси. А недавно Тилль запел по-русски и записал “Любимый город” Марка Бернеса в качестве саундтрека для фильма “Девятаев”. Среди знакомых нам артистов, которые снимались с Линдеманна – популярная певица Светлана Лобода. Линдеманну также приписывают отцовство младшей дочери Светланы.



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