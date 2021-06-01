Компания Infiniti отзывает в РФ 483 автомобиля из-за проблем с подушкой безопасности

Японская компания Infiniti объявила об отзыве в РФ 483 кроссоверов FX35 и FX45, которые выпустили в период с 2006 по 2008 год.

Причина данного решения заключается в обнаруженной неисправности подушек безопасности, которые подлежат замене на исправные компоненты. Ранее специалистами было обнаружено, что при срабатывании подушка безопасности может разорваться, что создает угрозу для жизни водителя и пассажиров. Кроме того, реакция на процесс активизации подушек безопасности может заключаться и в температуре воздуха.

Всем владельцам рекомендовано обратиться к официальным сервисным центрам, где осуществят замену блока, тем самым восстановив должный уровень надежности. Все работы осуществят совершенно бесплатно.