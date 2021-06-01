 

Назван популярный продукт, уменьшающий проблемы с психикой

01.06.2021, 9:58, Разное
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Ученые из Университета Королевской коллегии хирургов Ирландии назвали популярный продукт, который помогает избавиться от проблем с психикой. По их словам, необходимо включить в рацион рыбу, где содержится высокий уровень омега-3 жирные кислоты.
В процессе проведения исследования исследователи выяснили, что подростки, употребляющие в пищу продукты с высоким уровнем омега-3 жирных кислот, с меньшей вероятностью во взрослой жизни столкнутся с психозом. Такие выводы специалисты сделали после того, как проанализировали на предмет развития различных психических расстройств анкеты 3,8 тысячи человек. Их возраст был от 17 до 24 лет. Дополнительно исследователи собрали у испытуемых образцы крови, чтобы измерить уровень омега-3 и омега-6.

У лиц с психическими расстройствами, которые появились к 24 годам, показатели омега-6 были выше, нежели омега-3. В результате исследователи сделали вывод, что употребление рыбы в подростковом возрасте может защитить от проблем с психикой в будущем.

Источник: gazetadaily.ru



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