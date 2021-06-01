Диетолог назвал продукты для облегчения симптомов вздутия живота

Диетолог Мейв Мэдден пояснил о продуктах, которые нужно употреблять для облегчения симптомов вздутия живота. Нередко они помогают лучше, нежели лекарства.

Врач посоветовал съесть йогурт, где содержатся живые бактерии. Именно они помогают восстановить баланс в кишечнике и наладить микрофлору. Пробиотики уменьшают вздутие живота и признаки метеоризма.

Также можно включить в рацион дыню, поскольку в ней содержится много клетчатки. Она необходима для осуществления нормального процесса пищеварения. В результате увеличивается объем стула и облегчается его прохождения. К тому же в дыне содержится калий, контролирующий баланс жидкости в организме и уменьшающий задержку воды. Данный элемент нейтрализует отрицательное влияние соли.

Облегчить болевые ощущения поможет мятный чай. Он нормализует кишечные сокращения. Мята является прекрасным средством для пищеварения, поскольку в ней содержится ментол.

Источник: www.medikforum.ru