 

Певица Manizha рассказала о своей сексуальности

01.06.2021, 9:58, Разное
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Российская певица Manizha в ходе интервью рассказала, в чем заключается ее природная сексуальность. По ее словам, она присутствует не только в одежде, но и голосе, глазах, а также посыле.
После того, как Manizha представила Россию на конкурсе «Евровидение-2021», ее рабочий график стал очень плотным. На всех мероприятиях певицу просят исполнить хит, прозвучавший на сцене вокального противостояния. Зрители не перестают благодарить знаменитость за яркий и необычный номер, который был показан в Роттердаме.

После возвращения из Голландии Manizha уже успела выступить в нескольких российских городах. Поклонники отметили, что на сцене певица не стала оголяться и исполнять примитивную композицию, а сделала номер со смыслом. Артисткой гордятся, поскольку она появилась на сцене в закрытой одежде.

Сама же Manizha считает сексуальность хорошим качеством. К тому же она уверена, что эта черта присутствует и у нее. По словам артистки, совершенно не обязательно полностью оголяться, чтобы показаться сексуальной, поскольку главный посыл идет изнутри.

Источник: www.starhit.ru



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