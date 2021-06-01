 

Вакцинацию от коронавируса завершили 129 тыс. украинцев

01.06.2021, 9:56, Новости дня
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“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 13 937 человек. Из них вакцинировано первой дозой 10 232 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 3705. […] Было сделано на 7769 прививок больше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки в понедельник делали 215 мобильных бригад и 317 пунктов вакцинации.

Больше всего доз препаратов ввели за 24 часа в Киеве (1937), меньше всего – 33 – в Черновицкой области.

“Всего с начала кампании по вакцинации сделали 1 161 518 прививок. Вакцинированы 1 032 038 человек, из них получили первую дозу 1 032 036 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 129 482 человека (из них двое получили первую дозу за рубежом)”, – уведомили в Минздраве Украины.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, последние сутки в Украине чаще прививали вакциной Sinovac от Biotech, было введено 10 964 дозы этого препарата (большинство – как первую дозу).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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