У российского оппозиционера Гудкова проводят обыски

Обыск проходит на даче под Коломной (Московская область), сообщил политик в Telegram.

“Формального повода не знаю. Реальный ясен”, – отметил Гудков.

Его отец Геннадий Гудков в Twitter уточнил, что дом под Коломной, куда пришли с обысками, принадлежит ему и жене. “В доме – сыновья с внуками и родственники”, – написал он.

К нам на дачу (принадлежит мне и жене) под Коломной вломился ОМОН. Якобы с обыском. Все телефоны отключены. Причина обыска неизвестна. В доме – сыновья с внуками и родственники.

— Геннадий Гудков (@gudkov_g) June 1, 2021

Всего у семьи провели не менее четырех-пяти обысков, уточнил Гудков-старший. Сестру его жены Марии Ирину после обыска “куда-то повезли”.

Обыск в семье сестры моей жены Ирины закончен. Искали какие-то документы компаний(?!!!), Ирину куда-то повезли. Надеемся, что на очередной обыск офиса. У семьи Гудковых сегодня не менее 4-5 обысков. Вот такая у нас теперь страна. Поправки в Конституцию заработали!

— Геннадий Гудков (@gudkov_g) June 1, 2021

Обыски проводят также у его бывшего помощника, экс-главы общественной организации “Открытая Россия” Александра Соловьева и у начштаба Гудкова Виталия Соловьева.

31 мая вечером в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) на взлетной полосе развернули самолет, на котором должен был лететь бывший исполнительный директор “Открытой России” Андрей Пивоваров, оппозиционера сняли с рейса и задержали, ночью у него дома провели обыски. Уголовное дело открыли по ст. 284.1 Уголовного кодекса за сотрудничество с нежелательной организацией.

Контекст:

Сетевое движение “Открытая Россия” (“Открытка”) было учреждено в ноябре 2016 года в Хельсинки (Финляндия) российским политиком и бизнесменом Михаилом Ходорковским, который живет в эмиграции.

В 2017 году прокуратура РФ признала нежелательными в России организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение “Открытая Россия”), пишет “Интерфакс”.

В 2019 году основанная Ходорковским организация объявила о самоликвидации из-за преследования ее активистов. Как пишет “МБХ-Медиа”, тогда уже была создана российская общественная организации “Открытая Россия”, учрежденная в Москве 24 февраля 2019 года. Основанная в РФ “Открытая Россия” не входит в перечень нежелательных, заявляли в организации.

27 мая Пивоваров сообщил “МБХ-Медиа” о самоликвидации организации и объяснил, что решение приняли во избежание возможного преследования ее членов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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