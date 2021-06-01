 

Беларусь продолжит поставки бензина А-95 в Украину – СМИ

01.06.2021, 9:56, Новости дня
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Отмечается, что решение было принято в понедельник после резонанса, который получила новость о намерении БНК приостановить поставки бензина А-95 в июне.

По словам директора “Консалтинговой группы “А-95” Сергея Куюна, поставки белорусского бензина не сильно повлияют на ситуацию на рынке Украины.

“По большому счету, 10 тыс. тонн не сильно отличается от нуля, но все же. По оперативным данным, украинские компании уже выкупили весь свободный объем бензина на литовском НПЗ “Орлен Летува”, некоторые уже законтрактовались по морю. Что-то даст Кременчуг (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, – “ГОРДОН”)”, – написал Куюн в Facebook.

https://www.facebook.com/SergeyKuyun/posts/1732424346928331

28 мая Куюн сообщал в Facebook, что доля белорусского бензина марки А-95 на рынке Украине составляет 50%. “Задача стоит нестандартная – найти 50 тыс. тонн “пятого”, – подчеркнул эксперт.

Контекст:

В начале мая собщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в Украину в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ и вследствие неопределенности с поставками нефти на “Нафтан” после возобновления американских санкций.  Из-за этого объем отгрузок украинским контрагентам на период ремонта был срезан на 35% – с 240 до 150 тыс. тонн. Позднее Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня, писало enkorr.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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