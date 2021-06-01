Росгвардия приняла на вооружение детский слезоточивый газ

В честь Дня защиты детей на вооружение в правоохранительные органы поступила инновационная отечественная разработка от «Казаньспецоборудования» и ЗАО «Иртыш-хим» – слезоточивый газ «Алёша» АII-класса безопасности.

В отличие от других табельных средств, «Алёша» разрешен для использования в отношении детей от 1 года и беременных женщин, поскольку обладает меньшим раздражающим действием.

– Проведенные испытания на животных и добровольцах показали крайне удовлетворительные результаты: щадящий состав и концентрация обладают минимальным раздражением слизистой глаз и дыхательных путей и сниженным удушающим эффектом, но при этом достаточно действенны для остановки массовых беспорядков, — поделился мнением эксперт «Казаньспецоборудования» Мурат Иглиев.

Сами силовики положительно отозвались о новинке, но выразили надежду, что вещество не понадобится.

– Нас упрекают в том, что мы грубо относимся к детям. Поверьте, мы в первую очередь стараемся отвести детей и подростков до того, как может начаться драка, выкрикивание лозунгов или иные провокации. Сначала по-хорошему просим, а потом, если по-хорошему не понимают, крайне деликатно удаляем, чтобы увезти в участок и передать родителям. Поймите, лучше так, чем кому-то голову пробьют в суматохе и неразберихе беспорядков. Но изолировать всех вовремя никогда не получается. А имеющиеся табельные средства мы не можем использовать из-за присутствия детей. Этого даже морально никто себе не может позволить. И они [организаторы несанкционированного митинга, — прим.] это прекрасно знают и специально зазывают подростков, — рассказал майор МВД Дмитрий Сильнов.

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