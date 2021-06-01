«Тинькофф банк» подал иск к «Вымпелкому» на 437 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Тинькофф банка»: он требует взыскать около 437 млн рублей с мобильного оператора «Вымпел Коммуникации» (бренд «Билайн»), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 31 мая и к рассмотрению пока не принят. Третьим лицом в иске указана Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС). Основания исковых требований пока не приводятся, передает РИА «Новости».

Известно, что ранее банк уже подал иск на крупную сумму к другому оператору из «большой четверки» – от МТС он требует более 1,1 млрд рублей за завышение цен на смс-рассылки. К тому спору третьим лицом также привлечена ФАС.

Иск к МТС поступил в суд в марте, рассмотрение по существу назначено на июль. В банке пояснили, что иск связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги рассылки sms.

В МТС в свою очередь агентству тогда заявили, что компания не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию.

«Вымпелком» – один из крупнейших в РФ сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название – Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого – LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).

Отметим, что в 2019 году ФАС обвинила Tele2, МТС и «Вымпелком» в нарушении закона о конкуренции. Сообщалось, что операторы установили монопольно высокие цены на услугу рассылки смс-сообщений.