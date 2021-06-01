 

Политолог Воля рассказал о “сделке” Путина и Байдена: Согласие по поводу ухода Лукашенко от власти

01.06.2021, 9:34, Разное
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Последнее время информационное пространство переполнено новостями о грядущей встрече президентов России и США. Политологи и аналитики выдвигают различные версии касательно того, какой ряд вопросов будет затронут на предстоящем мероприятии.

Украинский политолог-международник Владимир Воля на пресс-конференции выразил мнение о том, что Владимир Путин и Джо Байден будут решать вопрос о политической судьбе Александра Лукашенко. Эксперт убежден, что это и будет та самая “большая сделка”, о которой так часто можно слышать в среде обозревателей.

Воля подчеркнул, что Путин и Байден, вероятнее всего, сойдутся на “молчаливом соглашении” по Белорусии. Это значит, что начнется процесс постепенного ухода Лукашенко от власти, добавил он.

Политолог отметил, что последний год недовольство Запада Александром Григорьевичем стремительно увеличивается. Российские партнеры также не видят пользы в действиях, которые предпринимает Батька — он является малоэффективным руководителем в глазах Москвы.

Воля сообщил, что после ухода Лукашенко Белоруссия продолжит курс лояльного к России государства. Во главе республики будут стоять новые персоналии, которые это обеспечат.



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