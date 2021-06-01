С россиян начали требовать липовые долги за услуги ЖКХ

Согласно официальным данным, 3,2 миллиона россиян не оплатили квитанции по тарифам ЖКХ. В минувшем году неплательщиков было 2,6 миллиона.

Специалисты считают, что тенденция связана с пандемией COVID-19 и нечестными управляющими компаниями (УК), которые вешают на граждан несуществующие долги.

Воспользовавшись упавшей платежеспособностью россиян во время эпидемии, недобросовестные УК стали требовать долги 15-летней давности.

В погоне за наживой УК напоминали людям даже о тех долгах, по которым было вынесено судебное решение.

Дело в том, что без присутствия должника суд уполномочен выписать соответствующий приказ.

Документ сразу уходит к приставам, которые снимают деньги с карты. Чтобы не получить таких сюрпризов, необходимо просматривать личную историю на сайте мирового суда.

Напомним, с июля в России предстоит произойдет плановое повышение тарифов ЖКХ. При этом запрещается повышать их выше предельных индексов. Они устанавливаются региональными властями.

Летом россиян ждут и поправки, касающиеся расширения субсидирования оплаты услуг ЖКХ.