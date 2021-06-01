Skoda Kushaq — король на все руки

Король на все руки

Запуск захватывающей новой Skoda Kushaq не за горами. Благодаря блестящему дизайну, ведущим в своем классе функциям, пространству, ориентированному на семью, множеству вариантов трансмиссии и множеству просто умных функций, он станет королем на все руки в своем сегменте. Рассмотрим подробнее, что делает этот внедорожник лучшим:

Новое определение элегантности

Skoda Kushaq излучает класс и уверенность своим дизайном. В Kushaq мало что изменилось по сравнению с концептом Vision IN, который редко встречается в современном автомобильном дизайне. В дизайне современного внедорожника Kushaq гармонично сочетаются привлекательные детали и простота.

Спереди Kushaq получил тонкие фары со сдвоенными лампами и светодиодными ДХО. Они расположены на одной линии с верхней частью выдающейся решетки радиатора Skoda. Сама решетка имеет хромированную окантовку и вертикальные черные планки. Логотип Skoda гордо расположен на изгибе решетки радиатора на переднем крае кожуха-раскладушки двигателя. На крышке двигателя имеется выпуклость посередине и другие контуры, указывающие на мощность TSI, скрытую под ней. Противотуманные фары расположены высоко над лицевой панелью, под ними — спортивные воздухозаборники. Массивная нижняя черная облицовка, широкий центральный воздухозаборник и серебристая защитная пластина — последние кусочки головоломки в мощном дизайне передней части Kushaq.

Смелый силуэт Кушака заметно выделяется при взгляде сбоку. Интересные элементы, такие как точеные плечевые линии, которые проходят от переднего крыла до задних фонарей, серебряные рейлинги на крыше, хромированные оконные планки и двухцветные 17-дюймовые колеса — это лучшая в своем классе роскошь. Все это в совокупности производит впечатление, как никакой другой внедорожник на индийских дорогах.

Задние фонари в форме бумеранга, большой спойлер на крыше, привлекающая внимание хромированная планка, которая аккуратно интегрируется в светоотражающие полосы с обеих сторон, и высокий бампер с интегрированной черной облицовкой и защитной пластиной завершают спортивный и уверенный внешний вид Kushaq.

Внутри Kushaq имеет многослойную приборную панель, изюминкой которой является 10-дюймовая автономная информационно-развлекательная система с сенсорным экраном. Серебристая полоса проходит по ширине приборной панели и аккуратно соединяется с внешними шестиугольными дефлекторами кондиционера. Рулевое колесо с двумя спицами — это новый фирменный элемент дизайна Skoda, который добавляет здесь ощущение роскоши.

Загружен, как Skoda

В типичном для Skoda стиле Kushaq получил все роскошные функции, ожидаемые от внедорожников в этом сегменте, и многое другое. Центральным элементом является информационно-развлекательная система с 10-дюймовым сенсорным экраном с возможностью беспроводного подключения к смартфону, технологиями для подключенных автомобилей и собственным магазином приложений Skoda. Он подключен к системе объемного звучания Skoda Premium Audio с семью динамиками и сабвуферу. К нижней консоли приборной панели добавлена ​​мощная интеллектуальная беспроводная зарядная площадка.

Управление автоматическим климат-контролем осуществляется с помощью современного удобного сенсорного экрана. За передней центральной консолью есть специальные вентиляционные отверстия для задних пассажиров. Он также предлагается с вентилируемыми передними сиденьями и охлаждаемым перчаточным ящиком. Люк на крыше добавляет роскошной атмосфере внутри, а одноцветное окружающее освещение поднимает настроение ночью.

Рулевое колесо с двумя спицами оснащено высококачественными кнопками и серебристыми полосами прокрутки для быстрого и легкого доступа к различным функциям и управления ими. Круиз-контроль и внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, задний центральный подлокотник с подстаканниками и перспективные USB-порты для зарядки C-Type для задних пассажиров — вот некоторые из других функций, доступных на грядущей Skoda Kushaq.

Идеальный семейный внедорожник

Skoda Kushaq имеет короткие передний и задний свесы и большую колесную базу — 2651 мм. Все это указывает на внедорожник, салон которого был максимально увеличен для пассажиров и багажа, что делает его идеальным семейным внедорожником в своем сегменте.

Все сиденья рассчитаны на максимальное пространство; Передние ковшеобразные сиденья оснащены удобными подушками и валиками, а также вентилируются для максимального комфорта летом. На заднем сиденье с комфортом могут легко разместиться трое, все пассажиры получат регулируемые по высоте подголовники и трехточечные ремни безопасности. При посадке только двоих широкий центральный подлокотник дополняет удобную осанку, а также позволяет пассажирам безопасно хранить свои напитки благодаря встроенным подстаканникам.

Трехточечные ремни безопасности для всех пассажиров являются частью набора функций безопасности, которые делают Kushaq самым безопасным внедорожником в своем классе. Он также предлагается с электронным контролем устойчивости (ESC), который также предлагается в стандартной комплектации, что является важным средством безопасности для автомобиля таких размеров. Другие стандартные функции безопасности включают две подушки безопасности, точки крепления детских кресел ISOFIX, регулируемый подголовник для всех пассажиров, задние датчики парковки и систему Multi-Collision Brake. Kushaq, в зависимости от варианта, предлагает до шести подушек безопасности, контроль удержания на холме, круиз-контроль, передние датчики парковки и систему контроля давления в шинах.

Кушак для всех

Для Skoda Kushaq предлагается четыре силовых агрегата, которые должны удовлетворить потребности почти каждого покупателя в этом сегменте.

Нужна экономная, серьезная и экономичная городская малолитражка? — 1,0-литровый двигатель TSI мощностью 113 л.с. с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач должен быть вашим выбором. Вам нужно удобство автоматической коробки передач? Совместите 1,0-литровый двигатель с 6-ступенчатым гидротрансформатором.

Требуется больше мощности для открытого шоссе? Выберите 1,5-литровый двигатель TSI мощностью 148 л.с. с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Для тех, кому нужна скорость, 1,5-литровый мотор в паре с быстрой семиступенчатой ​​коробкой передач DSG подойдет. Дополнительная производительность достигается не за счет эффективности: благодаря технологии старт / стоп и технологии активных цилиндров первого сегмента (которая может отключать два из четырех цилиндров во время движения) 1,5-литровый двигатель также очень экономичен.

В основе трансмиссии Kushaq лежат двигатели с широко известной технологией TSI. Отточенная на протяжении многих лет технология стратифицированного впрыска с турбонаддувом сочетает в себе эффективность, производительность и низкие выбросы в небольшом взрывоопасном корпусе. Это позволяет создавать легкие, небольшие двигатели, которые имеют лучшие характеристики, чем двигатели с гораздо большим рабочим объемом, при одновременном улучшении присущих преимуществ топливной эффективности и низкого уровня выбросов, которые обеспечивают такие двигатели.

Просто умный

Skoda гордится разработкой умных функций, которые улучшают впечатления пассажиров от ее автомобилей, и у Kushaq есть много таких функций.

Простая, но эффективная светоотражающая лента на дверях повышает безопасность в ночное время, держатель для билетов на правой боковой стойке удобен, эластичный ремешок в дверном отсеке обеспечивает устойчивость, прорезиненные основания предотвращают скольжение небольших чашек в держателях для чашек и карманы на спинках передних сидений оснащены специальными держателями для смартфонов. В верхней части приборной панели есть специальное углубление, где можно хранить айдолов, дизайн с учетом нашей любви к божественности. И, конечно же, новый Kushaq также оснащен классическими элементами Simply Clever, такими как держатель для билетов на передней стойке и крючки для сумок в багажнике.

Итак, Skoda Kushaq обещает стать тем внедорожником, который вам нужен и который вам когда-либо понадобится. Он сочетает в себе солидный дизайн, лучшее в своем классе внутреннее пространство, современное оборудование, экономичные, но мощные двигатели TSI и продуманные функции. Он будет запущен в ближайшее время, и его цена будет очень конкурентоспособной. Для получения дополнительной информации о короле на все руки перейдите по этой ссылке на веб-сайт Skoda Kushaq.

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