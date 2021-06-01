Врач Гайдаш рассказала, как выглядят опасные веснушки

Онкодерматолог Наталия Гайдаш рассказала, как можно распознать опасные веснушки. Вероятность их появления зависит от фототипа человека.

Веснушки представляют собой пигментные пятна небольшого размера. Когда они появляются, происходит защитная реакция на ультрафиолет, которая характерна для многих молодых людей. Выделяют три составляющих фототипа: цвет глаз, волос, кожи. Люди, обладающие светлой кожей, быстро сгорают при контакте с ультрафиолетом.

Веснушки в большинстве случаев возникают у первого и второго фототипов, при третьем данные пигментные пятна встречаются очень редко. Как правило, они появляются на лице, а также плечах, куда обычно попадают солнечные лучи. Очень часто веснушки путают с солнечным лентиго, но такой вид пигментации наблюдается у более взрослых людей.

Веснушки обычно появляются у людей, не достигших 25-летнего возраста. Они сохраняются на лице с весны до осени. Что касается солнечного лентиго, то данное явление может сохраняться в течение длительного периода времени.

У людей, которые склонны к появлению веснушек, достаточно велик риск ожога кожи при воздействии солнца. Если человек обгорел и сразу же появились характерные пигментные пятна, речь идет о лентиго. Сами по себе веснушки достаточно светлые.

Солнечное лентиго специально лечить ничем не нужно, но важно контролировать его. Иногда такая пигментация может быть опасной. Бывают случаи, что она приводит к лентиго-меланоме – раку кожи. В связи с этим людям, которые склонны к появлению веснушек, рекомендуется осенью приходить к медикам, чтобы провести дерматоскопическое исследование.

Источник: radiosputnik.ria.ru