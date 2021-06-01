Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, которые касаются оккупированного Крыма – прокуратура АРК

По его словам, организация объясняет, что розыск таких фигурантов противоречит уставу Интерпола.

В Укрбюро Интерпола заявляют, что одним из основополагающих принципов Интерпола является “принцип нейтралитета, который нормативно закреплен ст. 3 устава организации и предусматривает запрет организации вмешиваться в дела политического, религиозного, военного и расового характера”.

Поночовный говорит, что в вопросе Крыма Интерпол занимает нейтральную позицию.

Глава прокуратуры АРК и города Севастополя отмечает, что “Украина все еще имеет вариант двустороннего сотрудничества с другими странами по розыску” фигурантов таких дел.

Контекст:

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Интерпол основан в 1923 году, на данный момент он объединяет 194 страны. Штаб-квартира организации находится во французском городе Лион.

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