Госдолг РФ вырос до 19,7 трлн рублей

Государственный долг РФ за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 млрд рублей и составил 19,7 трлн рублей, или 17% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты.

«По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741290,4 млн рублей, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19681692,6 млн рублей (17% прогнозируемого объема ВВП)», – передает РИА «Новости» текст документа.

Внутренний долг увеличился на 683 млрд рублей, или на 4,6 %, до 15,434 трлн рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга выросла с 77,9% до 78,4%.

Внешний долг на 1 апреля составил 56,1 млрд долларов, снизившись на 598,3 млн долларов, или на 1,1% по сравнению с показателем на 1 января. При этом в рублевом эквиваленте внешний долг увеличился с начала года на 58,3 млрд рублей, или на 1,4%, составив 4,247 трлн рублей.

В структуре внутреннего долга РФ по видам долговых обязательств преобладают ОФЗ-ПД со сроками погашения в 2021-2044 годах (59,8 %), ОФЗ-ПК со сроками погашения в 2022-2034 годах (32 %) и ОФЗ-ИН со сроками погашения в 2023-2030 годах (4,5 %).

Расходы бюджета федерации на обслуживание госдолга за январь-март 2021 года выросли на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 238,5 млрд. рублей, указывает Счетная палата.

Напомним, ранее в мае американский минфин сообщил, что российские вложения в государственные ценные бумаги США в марте были снижены до 3,9 млрд долларов.