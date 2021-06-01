Наталия Орейро спела об окончании пандемии COVID на русском языке

Наша давняя любимица Милагрос из “Дикого ангела” и большая поклонница России приготовила настоящий музыкальный подарок – Наталия Орейро представила испанско-русскую композицию. По словам певицы, песня “Будем танцевать” должна скрасить грусть от пандемии и призывает наслаждаться музыкой дистанционно.

Не надо печалиться

В записи песни, которая обещать стать в России хитом, Орейро помогала испанская группа Bajofondo. Представители дивы добавили, что в основе идеи создания песни лежит желание хоть немного отвлечь людей от мировых проблем. Исполнительница предлагает петь и танцевать. Композиция была придумана Наталией в разгар пандемии коронавируса, а из-за вынужденных ограничений записывалась на пяти разных студиях музыкантами Bajofondo и Орейро отдельно друг от друга.

Встречайтесь, когда все закончится

Еще один лейтмотив, который можно услышать в тексте песни, – призыв обязательно встретиться с теми, кто находился дома во время пандемии COVID-19, после того как все ограничения будут сняты. Певица подчеркивает, что вынужденная мера нахождения дома не должна расстраивать – напротив, это прекрасная возможность продолжать общение посредством видеозвонков, ведь главное, не терять связи с близкими.

Певица не раз признавалась в любви к нашей стране – в ее мечтах получить паспорт и российское гражданство.