С гвоздичным маслом: как сделать универсальный очищающий спрей для уборки
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На прилавках специализированных магазинов большой ассортимент чистящих средств. Тем не менее героиня данной статьи предпочитает пользоваться средством, изготовленным самостоятельно. По ее словам, чистящий спрей очень эффективный и не уступает магазинным. Из каких ингредиентов и как его приготовить, узнаете из данной статьи.
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Примечательно, что у Лизл Элизабет по части уборки дома есть большой опыт.
Дело в том, что в Австралии она руководит клининговой компанией. Стоит отметить, что на ее аккаунт в TikTok подписано 130 тыс. человек. Женщина поэкспериментировала и создала довольно эффективное чистящее средство. Готовит она его всего из нескольких ингредиентов.
В небольшой миске сначала смешивает по одному стакану обычной воды и белого уксуса. Затем в емкость добавляет жидкость для мытья посуды (одну большую ложку).
После этого смесь для запаха обогащается эфирными маслами. Вы можете их комбинировать. Автор рецепта предпочитает аромат гвоздики и лаванды.
Теперь приготовленную смесь из емкости перелейте в пустой распылитель.
Все, универсальный спрей готов к использованию.
В заключение
Этот дезинфицирующий спрей идеально подойдет для удаления бактерий. Также с его помощью можно очистить поверхности от плесени.
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