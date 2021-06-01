С гвоздичным маслом: как сделать универсальный очищающий спрей для уборки

На прилавках специализированных магазинов большой ассортимент чистящих средств. Тем не менее героиня данной статьи предпочитает пользоваться средством, изготовленным самостоятельно. По ее словам, чистящий спрей очень эффективный и не уступает магазинным. Из каких ингредиентов и как его приготовить, узнаете из данной статьи.

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Примечательно, что у Лизл Элизабет по части уборки дома есть большой опыт.

Дело в том, что в Австралии она руководит клининговой компанией. Стоит отметить, что на ее аккаунт в TikTok подписано 130 тыс. человек. Женщина поэкспериментировала и создала довольно эффективное чистящее средство. Готовит она его всего из нескольких ингредиентов.

В небольшой миске сначала смешивает по одному стакану обычной воды и белого уксуса. Затем в емкость добавляет жидкость для мытья посуды (одну большую ложку).

После этого смесь для запаха обогащается эфирными маслами. Вы можете их комбинировать. Автор рецепта предпочитает аромат гвоздики и лаванды.

Теперь приготовленную смесь из емкости перелейте в пустой распылитель.

Все, универсальный спрей готов к использованию.

В заключение

Этот дезинфицирующий спрей идеально подойдет для удаления бактерий. Также с его помощью можно очистить поверхности от плесени.