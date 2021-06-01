 

С гвоздичным маслом: как сделать универсальный очищающий спрей для уборки

01.06.2021, 8:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На прилавках специализированных магазинов большой ассортимент чистящих средств. Тем не менее героиня данной статьи предпочитает пользоваться средством, изготовленным самостоятельно. По ее словам, чистящий спрей очень эффективный и не уступает магазинным. Из каких ингредиентов и как его приготовить, узнаете из данной статьи.

Ход работ

Примечательно, что у Лизл Элизабет по части уборки дома есть большой опыт.

Дело в том, что в Австралии она руководит клининговой компанией. Стоит отметить, что на ее аккаунт в TikTok подписано 130 тыс. человек. Женщина поэкспериментировала и создала довольно эффективное чистящее средство. Готовит она его всего из нескольких ингредиентов.

В небольшой миске сначала смешивает по одному стакану обычной воды и белого уксуса. Затем в емкость добавляет жидкость для мытья посуды (одну большую ложку).

После этого смесь для запаха обогащается эфирными маслами. Вы можете их комбинировать. Автор рецепта предпочитает аромат гвоздики и лаванды.

Теперь приготовленную смесь из емкости перелейте в пустой распылитель.

Все, универсальный спрей готов к использованию.

В заключение

Этот дезинфицирующий спрей идеально подойдет для удаления бактерий. Также с его помощью можно очистить поверхности от плесени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.01 / Мнение: Конченные люди… финал

23.07 / Мнение: Фильм «Страх и ненависть в Луцке» провалился в прокате

07.01 / Эксперты назвали главную опасность снега под колесными арками автомобиля

28.06 / «Нагулявшийся» Басков готов к созданию семьи

05.11 / Мнение: Трамп объявил себя победителем выборов

30.03 / Смерти и болезни из-за недостатка физической активности в России и мире – цифры

18.08 / Уроки белорусского

14.09 / Уникальную концепцию используют при сооружении причалов на Иваньковском водохранилище

31.08 / Мнение: Первое сентября. Учителя в Белоруссии пишут сочинение “Как я продал совесть на выборах этим летом”

05.07 / Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой откопали в саду «кости»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика