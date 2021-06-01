 

В ДР Конго в двух деревнях за ночь убили не менее 50 человек

01.06.2021, 8:00, Новости дня
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Собеседник агентства отметил, что это наибольшее число одновременных жертв с 2017 года.

В деревне Бога, по данным службы Kivu Security Tracker, нашли 28 тел, в деревне Чаби – 22. Расстояние между населенными пунктами составляет около 10 км.

Среди погибших есть дети и старики, утверждают местные жители.

Регион, где произошли нападения, известен “трениями между общинами” и нападениями представителей “Альянса демократических сил” (связано с исламистами).

Версии причин нападения озвучены разные. Одни чиновники связывают произошедшее с группировкой “Исламского государства”, другие считают, что нападения имели этнические причины.

Некоторые представители властей ДР Конго называют другое число погибших. Депутат из провинции Итури, где произошли нападения, Грасиен Иракан сообщил о 60 погибших и о том, что для вывоза тел прибыло семь грузовиков. По его словам, тела продолжают находить.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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