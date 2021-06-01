31 мая на Донбассе боевики 10 раз нарушили перемирие – штаб ООС

“31 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, из которых восемь – обстрелы позиций украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа “Орлан-10″ с пересечением линии разграничения”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, стрельбу боевики открывали в районе населенных пунктов Водяное (из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем), Шумы (из минометов калибра 82 мм), Гнутово (из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов), Авдеевка (из автоматических станковых гранатометов), Майорск (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Золотое-4 (из стрелкового оружия).

Минами ПОМ-2 оккупанты минировали окрестности Зайцево, а БПЛА запускали возле Санжаровки, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы, отметили в пресс-центре.

“Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. […] По состоянию на 7.00 1 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими”, – подчеркнули в штабе ООС.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.

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